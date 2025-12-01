Concert de Max Zita & Gospel Voices Atrium de Lumière Paris

Pour conjurer l’entrée dans l’hiver, la Bpi vous propose toute cette journée du 18 décembre un programme musical et festif. Avant le karaoké du soir, rendez-vous dès 13h à l’Atrium autour d’un concert de gospel, dans l’ambiance joyeuse du marché de Noël de Lumière !

Au programme, grands classiques du gospel et tubes d’aujourd’hui en quatuor, par un des ensembles précurseurs du gospel en Europe !

Avec Max Zita & Gospel Voices

La Bibliothèque publique d’information reçoit le groupe de gospel Max Zita & Gospel Voices pour fêter l’entrée dans l’hiver !

Le jeudi 18 décembre 2025

de 13h00 à 14h30

gratuit Tout public.

Atrium de Lumière Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/concert-de-max-zita-gospel-voices/ contact.communication@bpi.fr