concert de Maxime Raux à Preures

Preures Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Maxime Raux, Autodidacte et ambitieux, Maxime à appris seul à chanter, jouer de la guitare, synthé et Mao.

L’artiste à soif d’apprendre et ne cesse de vouloir se perfectionner ainsi que de créer des projets en collaboration avec d’autres artistes et créatifs de tout horizon.

Pas de nom de scène, Maxime à décidé de rester dans l’authenticité en associant son travail avec un personnage fidèle à son identité Maxime Raux. ce dernier compose en français pour rendre sa musique vraie et accessible .

Preures 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 98 09 16 05

