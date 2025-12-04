Concert de Maximundo Lurbe-Saint-Christau

Concert de Maximundo

605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entre la bossa-samba du Brésil et la soul de Ray Charles, ou les mélodies colorées du Cap-Vert, en passant par Titi Robin et Nino Ferrer, MaxiMundo nous fait voyager sans heurt aux 4 coins du globe.

Ce trio, qui puise dans un répertoire chanté et instrumental, se joue des frontières et des styles musicaux. .

605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 54 04 19 auxrencontresdesvallees@gmail.com

