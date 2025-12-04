Concert de Maximundo Lurbe-Saint-Christau
Concert de Maximundo Lurbe-Saint-Christau jeudi 4 décembre 2025.
Concert de Maximundo
605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2025-12-04
Entre la bossa-samba du Brésil et la soul de Ray Charles, ou les mélodies colorées du Cap-Vert, en passant par Titi Robin et Nino Ferrer, MaxiMundo nous fait voyager sans heurt aux 4 coins du globe.
Ce trio, qui puise dans un répertoire chanté et instrumental, se joue des frontières et des styles musicaux. .
605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 54 04 19 auxrencontresdesvallees@gmail.com
