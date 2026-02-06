Concert de Mégadisq (Rennes) et Heather (Pau) La Ferronnerie Jurançon
Concert de Mégadisq (Rennes) et Heather (Pau)
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-20
?? MEGADISQ (Rennes)
https://megadisq.bandcamp.com
https://www.instagram.com/megadisq/
Mégadisq est un trio influencé aussi bien par Pond, Blur, Kate Bush, David Bowie ou Cate Le Bon.
?? HEATHER (Pau)
Heather est née cet été à Pau. Elle grandit si vite, et fait la fierté de ses deux papas, Romuald (synthés, boîte à rythmes, voix) et J.M (basse, saxo, bidules, voix), qui se sont rencontrés autour de leur amour pour le velours, l’électricité et la pression atmosphérique. .
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 99 70 09 info@atrdr.net
