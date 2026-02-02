Concert de Mégadisq (Rennes) et Heather (Pau) La Ferronnerie Jurançon

Concert de Mégadisq (Rennes) et Heather (Pau)

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

MEGADISQ (Rennes)

https://megadisq.bandcamp.com

https://www.instagram.com/megadisq/

https://youtu.be/jBr-fc7AQBM?si=gScrU5Tuu3pOA2d9

Mégadisq est un trio influencé aussi bien par Pond, Blur, Kate Bush, David Bowie ou Cate Le Bon.

HEATHER (Pau)

Heather est née cet été à Pau. Elle grandit si vite, et fait la fierté de ses deux papas, Romuald (synthés, boîte à rythmes, voix) et J.M (basse, saxo, bidules, voix), qui se sont rencontrés autour de leur amour pour le velours, l’électricité et la pression atmosphérique. .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 99 70 09 info@atrdr.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Mégadisq (Rennes) et Heather (Pau)

L’événement Concert de Mégadisq (Rennes) et Heather (Pau) Jurançon a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Pau