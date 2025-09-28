Concert de Mélodies Chinoises : La voix de la pluie Maison du Japon (Cité Universitaire de Paris) Paris

Concert de Mélodies Chinoises : La voix de la pluie Maison du Japon (Cité Universitaire de Paris) Paris dimanche 28 septembre 2025.

Chaque année, dans le cadre des Mélodies chinoises, un thème de la littérature chinoise est célébré.

En 2025, le concert « La voix de la pluie » nous invite à un voyage musical où voix et piano se répondent, dans une atmosphère douce, empreinte de poésie.

Laissons-nous guider par la voix de la pluie et cheminons ensemble, portés par une narration en français qui tisse un lien délicat entre chansons et poèmes…

http://melodieschinoises.free.fr

https://www.facebook.com/chiuyen.lu.798

Si les peintures sont La FORME de la poésie, les mélodies sont La VOIX du poème.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 16h30 à 17h20

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison du Japon (Cité Universitaire de Paris) 7c, boulevard Jourdan 75014 Paris

tttea.hl@laposte.net