Concert de Memorials C.A.L.M (FST de Limoges) Limoges

Concert de Memorials

C.A.L.M (FST de Limoges) 123 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La Fédération Hiero propose un concert du groupe britannique Memorials.

Memorials est un duo de psyché pop expérimentale composé de Verity Susman (Electrelane) et Matthew Simms (Wire). Il crée des voyages cosmiques entre rock psychédélique, folk expérimental et électronique analogique débridée, imprégnés de l’esprit du free jazz, et dont la musique évoque Broadcast, Portishead et The Velvet Underground. Formé en 2022, juste avant la sortie de deux bandes originales de films, c’est en 2024 qu’il signe chez Fire Records la sortie de leur premier album très attendu, Memorial Waterslides.

Réservations auprès des organisateurs (en lien). .

C.A.L.M (FST de Limoges) 123 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 83 81 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Memorials

L’événement Concert de Memorials Limoges a été mis à jour le 2026-01-24 par OT Limoges Métropole