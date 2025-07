Concert de Miaou-Miaou Bibliothèque – 2e étage Rennes

Concert de Miaou-Miaou Bibliothèque – 2e étage Rennes Vendredi 19 septembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Duo originaire de la presqu’île de Crozon, **Miaou-Miaou** ouvrent la saison des Vendredis de la Bibliothèque avec leur touche rythmée des années 1980 et leurs textes décalés.

Mélangeant new wave et pop française, le duo se situe à l’improbable frontière entre Gang of Four et Richard Gotainer : un plaisir immédiat avec des guitares incisives et tranchantes, une boîte à rythmes à 170 bpm et des mélodies kitsches et dansantes.

_Concert Coup de cœur des Bibliothécaires._

Début : 2025-09-19T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T18:15:00.000+02:00

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine