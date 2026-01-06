Concert de Michel Etcheverry HORGUES Horgues
Concert de Michel Etcheverry
HORGUES 25 rue de l’Agriculture Horgues Hautes-Pyrénées
L’association Dansobals organise le concert de Michel Etcheverry et de son orchestre.
Réservations au 06 60 65 85 17
HORGUES 25 rue de l’Agriculture Horgues 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
The Dansobals association is organizing a concert by Michel Etcheverry and his orchestra.
Reservations on 06 60 65 85 17
