Concert de Michel Etcheverry HORGUES Horgues

Concert de Michel Etcheverry

HORGUES 25 rue de l’Agriculture Horgues Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

L’association Dansobals organise le concert de Michel Etcheverry et de son orchestre.

Réservations au 06 60 65 85 17

.

English :

The Dansobals association is organizing a concert by Michel Etcheverry and his orchestra.

Reservations on 06 60 65 85 17

