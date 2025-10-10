Concert de Michèle Buirette / Récital poético-enjoué Pass’Temps Malestroit

Concert de Michèle Buirette / Récital poético-enjoué

Pass'Temps 5-7 Rue Sainte-Anne Malestroit Morbihan

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Auteure compositrice, Michèle Buirette interprète à la voix et l’accordéon ses propres textes et ceux des poètes Jean Tardieu, Robert Desnos, Boris Vian…

Michèle a toujours apprécié les bons mots. Alors autant les accompagner de son accordéon! Vers délicieux des poètes Desnos, Queneau, Prévert, paroles de Dominique Fonfrède ou de la conteuse Gigi Bigot, et enfin les siens…

Car si elle est accordéoniste et compositrice, Michèle a fini par écrire les paroles de ses chansons en prenant un grand plaisir à les chanter elle-même. Son parcours à la fois éclectique et pluridisciplinaire y trouve là son épanouissement.

Gratuit | Sur réservation au 02 97 75 18 15 ou passtemps@malestroit.bzh .

+33 2 97 75 18 15

