Concert de Mickaël Collinet Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc
Concert de Mickaël Collinet Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème Arnay-le-Duc dimanche 23 novembre 2025.
Concert de Mickaël Collinet
Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème 3 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Concert de Mickaël Collinet à Arnay Tea .
Arnay Tea Salon de thé et boutique bohème 3 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 45 08 06 arnaytea@gmail.com
English : Concert de Mickaël Collinet
German : Concert de Mickaël Collinet
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Mickaël Collinet Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Pays Arnay-Liernais