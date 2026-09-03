Concert de Mickaël Guerrand Salle de La Forge Plouvien

Informations pratiques

Plouvien

Concert de Mickaël Guerrand

Salle de La Forge Rue de la Libération Plouvien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

L’association Sant Yann, qui œuvre à la préservation et à la valorisation de la chapelle Saint-Jean-Balanant à Plouvien, vous invite à une soirée musicale exceptionnelle avec Mickaël Guerrand.

Originaire de Brest, l’artiste parcourt les scènes françaises depuis plus de vingt ans. Auteur-compositeur-interprète à la plume sensible et à la voix singulière, il a construit son parcours entre cafés-concerts, festivals et premières parties d’artistes renommés tels que Eiffel, Tété ou encore Iggy Pop. Son univers musical mêle poésie, authenticité et mélodies accrocheuses.

Après plusieurs albums et des tournées en France comme à l’international, Mickaël Guerrand présente aujourd’hui les titres de son dernier album, Vu comme ça, paru en 2025.

Une belle soirée de chanson française en perspective, au profit de la sauvegarde du patrimoine local. .

Salle de La Forge Rue de la Libération Plouvien 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert de Mickaël Guerrand Plouvien a été mis à jour le 2026-09-03 par OT PAYS DES ABERS