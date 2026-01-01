Concert de Mickael Guerrand Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
Concert de Mickael Guerrand Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal samedi 31 janvier 2026.
Concert de Mickael Guerrand
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Élevé au rock Brestois, Mickael Guerrand est un auteur-compositeur-interprète qui propose un son pop rock. .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Mickael Guerrand
L’événement Concert de Mickael Guerrand Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-01-07 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE