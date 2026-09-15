Concert de Mikaël Guerrand Théâtre Georges Madec Audierne

Informations pratiques

Audierne

Concert de Mikaël Guerrand

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Mickaël Guerrand musicien brestois au répertoire folk, pop et rock (en français) maîtrise également beaucoup de grands standards (Johnny Cash, Bruce Springsteen, The Doors).

Il aime les contrastes, des paroles un peu tristes sur des musiques rock ou enjouées, mais pas question de plomber l’atmosphère en concert. Pour ce faire, il s’est entouré pour les arrangements de ses fidèles complices, le batteur Herri Loquet le claviériste F Duhamel et le bassiste F Prigent. Mickaël a assuré la première partie de Graeme Allwright et du sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan à l’occasion de sa tournée 2026 en Bretagne. Il a également effectué trois tournées au Québec et une en Chine. .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Concert de Mikaël Guerrand Audierne a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz