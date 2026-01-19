Concert de Mimi Bordel à l’Auberge des artistes L’Auberge des artistes Rives-d’Autise

Concert de Mimi Bordel à l’Auberge des artistes

L’Auberge des artistes 6 Rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Reprises Chamboulées et Compos Bordélicieuses

Tu commences à bouger la tête, les épaules, puis les hanches, et enfin les pieds suivent pour ne plus s’arrêter. Tu commandes un verre, et paf, c’est partiiiiiii !!!

Restauration rapide sur place. .

English :

Reprises Chamboulées and Compos Bordélicieuses

