Concert de Miroslava Asturia 67 route de St Paul Montélimar vendredi 12 septembre 2025.
Tarif : 37.5 – 37.5 – 37.5 EUR
Début : 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12 22:00:00
2025-09-12
Concert avec la célèbre violoncelliste Ukrainienne Miroslava Asturia.
Cet artiste va nous interpréter aussi bien du classique que du contemporain et quelques morceaux de Queen et Coldplay.
67 route de St Paul 55 place du Fust Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 47 98 51 arabesque.mado@gmail.com
English :
Concert with the famous Ukrainian cellist Miroslava Asturia.
This artist will perform classical and contemporary music, as well as Queen and Coldplay.
German :
Konzert mit der berühmten ukrainischen Cellistin Miroslava Asturia.
Diese Künstlerin wird uns sowohl klassische als auch zeitgenössische Musik und einige Stücke von Queen und Coldplay vortragen.
Italiano :
Concerto con la famosa violoncellista ucraina Miroslava Asturia.
L’artista eseguirà musica classica e contemporanea, oltre ad alcuni brani dei Queen e dei Coldplay.
Espanol :
Concierto con la famosa violonchelista ucraniana Miroslava Asturia.
Esta artista interpretará música clásica y contemporánea, así como varios temas de Queen y Coldplay.
