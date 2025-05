Concert « De Montmartre à Saint-Germain-des-Prés » – Salle des fêtes Fénétrange, 28 mai 2025 20:00, Fénétrange.

Moselle

Concert « De Montmartre à Saint-Germain-des-Prés » Salle des fêtes 18 rue de l’Hôtel de ville Fénétrange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-28 21:30:00

Date(s) :

2025-05-28

Plongez dans l’élégance des années 50, bercée par les plus grandes mélodies de la chanson française et les couleurs du jazz international.

Une alliance musicale amenant à partager, pour les uns des souvenirs, pour les autres des découvertes dans une ambiance parisienne d’avant.

Le répertoire est porté par la voix singulière de la chanteuse Yndi.C, la virtuosité de Dorado Schmitt, Amati Schmitt et leurs musiciens.

Un quintet envoûtant qui invite à un voyage musical d’une heure trente.

Billetterie en ligne ou au magasin Proxi de Fénétrange.Tout public

.

Salle des fêtes 18 rue de l’Hôtel de ville

Fénétrange 57930 Moselle Grand Est asp.production.contact@gmail.com

English :

Immerse yourself in the elegance of the 50s, lulled by the greatest melodies of French chanson and the colors of international jazz.

A musical alliance to share, for some memories, for others discoveries in a Parisian atmosphere of yesteryear.

The repertoire is carried by the singular voice of singer Yndi.C, the virtuosity of Dorado Schmitt, Amati Schmitt and their musicians.

A spellbinding quintet that invites you on a musical journey lasting an hour and a half.

Tickets available online or at the Proxi store in Fénétrange.

German :

Tauchen Sie ein in die Eleganz der 50er Jahre, umrahmt von den größten Melodien des französischen Chansons und den Farben des internationalen Jazz.

Eine musikalische Verbindung, die dazu führt, dass die einen Erinnerungen und die anderen Entdeckungen in einer Pariser Atmosphäre von damals teilen.

Das Repertoire wird von der einzigartigen Stimme der Sängerin Yndi.C, der Virtuosität von Dorado Schmitt, Amati Schmitt und ihren Musikern getragen.

Ein bezauberndes Quintett, das zu einer eineinhalbstündigen musikalischen Reise einlädt.

Tickets online oder im Proxi-Geschäft in Fénétrange.

Italiano :

Immergetevi nell’eleganza degli anni ’50, cullati dalle più grandi melodie della chanson francese e dai colori del jazz internazionale.

È un’alleanza musicale che riporterà alla memoria di alcuni e alla scoperta di altri, in un’atmosfera parigina d’altri tempi.

Il repertorio è guidato dalla voce singolare della cantante Yndi.C e dal virtuosismo di Dorado Schmitt, Amati Schmitt e dei loro musicisti.

Un quintetto affascinante che invita a un viaggio musicale di un’ora e mezza.

Biglietti disponibili online o presso il negozio Proxi di Fénétrange.

Espanol :

Sumérjase en la elegancia de los años 50, arrullado por las grandes melodías de la chanson francesa y los colores del jazz internacional.

Una alianza musical que traerá recuerdos a algunos y nuevos descubrimientos a otros, en un ambiente parisino de antaño.

El repertorio está impulsado por la singular voz de la cantante Yndi.C y el virtuosismo de Dorado Schmitt, Amati Schmitt y sus músicos.

Un quinteto hechizante que invita a un viaje musical de hora y media.

Entradas disponibles en línea o en la tienda Proxi de Fénétrange.

L’événement Concert « De Montmartre à Saint-Germain-des-Prés » Fénétrange a été mis à jour le 2025-05-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG