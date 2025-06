Concert de Morgan of Glencoe musiques celtiques traditionnelles Église du graal Tréhorenteuc 27 juillet 2025 18:30

Morbihan

Concert de Morgan of Glencoe musiques celtiques traditionnelles Église du graal Place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 18:30:00

fin : 2025-07-27 20:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Enfant du Pays de Porhoët et artiste accomplie, Morgan of Glencoe vous emmène en voyage à travers les pays celtes et leurs légendes. Dans le cadre intimiste de l’Eglise du Graal, la harpe et le chant saurons vous transporter. Réservation conseillée. À 18h30. .

Église du graal Place Abbé Gillard

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 48 84

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Morgan of Glencoe musiques celtiques traditionnelles Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-06-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande