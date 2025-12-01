Concert de Murray Head Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
Concert de Murray Head Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac mardi 16 décembre 2025.
Concert de Murray Head
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 20:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Rendez-vous le mardi 16 décembre à 20H30 au Centre des Congrès Haute-Saintonge de JONZAC, vivre un moment inoubliable avec Murray Head !
.
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine amdune@icloud.com
English :
Join us on Tuesday, December 16th at 8.30pm at the Centre des Congrès Haute-Saintonge in JONZAC for an unforgettable experience with Murray Head!
German :
Wir treffen uns am Dienstag, den 16. Dezember um 20H30 im Centre des Congrès Haute-Saintonge in JONZAC, um einen unvergesslichen Moment mit Murray Head zu erleben!
Italiano :
Unitevi a noi martedì 16 dicembre alle 20.30 presso il Centre des Congrès Haute-Saintonge di JONZAC per un’esperienza indimenticabile con Murray Head!
Espanol :
Únase a nosotros el martes 16 de diciembre a las 20.30 h en el Centre des Congrès Haute-Saintonge de JONZAC para vivir una experiencia inolvidable con Murray Head
L’événement Concert de Murray Head Jonzac a été mis à jour le 2025-10-03 par CDC de Haute Saintonge