Concert de Murray Head Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Concert de Murray Head

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Rendez-vous le mardi 16 décembre à 20H30 au Centre des Congrès Haute-Saintonge de JONZAC, vivre un moment inoubliable avec Murray Head !

English :

Join us on Tuesday, December 16th at 8.30pm at the Centre des Congrès Haute-Saintonge in JONZAC for an unforgettable experience with Murray Head!

German :

Wir treffen uns am Dienstag, den 16. Dezember um 20H30 im Centre des Congrès Haute-Saintonge in JONZAC, um einen unvergesslichen Moment mit Murray Head zu erleben!

Italiano :

Unitevi a noi martedì 16 dicembre alle 20.30 presso il Centre des Congrès Haute-Saintonge di JONZAC per un’esperienza indimenticabile con Murray Head!

Espanol :

Únase a nosotros el martes 16 de diciembre a las 20.30 h en el Centre des Congrès Haute-Saintonge de JONZAC para vivir una experiencia inolvidable con Murray Head

