Concert de Music’A Varennes

1 rue des Baraudières Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Réservez votre week-end et passez un moment chaleureux et musical au concert de Music’A Varennes !

Direction musicale Doriann, Laura et Gwen.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h. .

1 rue des Baraudières Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire musicavarennes@yahoo.fr

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English :

Book your weekend and enjoy the warmth and music of the Music’A Varennes concert!

L’événement Concert de Music’A Varennes Varennes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME