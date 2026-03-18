Concert de Music’A Varennes Varennes-sur-Loire
Concert de Music’A Varennes Varennes-sur-Loire samedi 11 avril 2026.
Concert de Music’A Varennes
1 rue des Baraudières Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Réservez votre week-end et passez un moment chaleureux et musical au concert de Music’A Varennes !
Direction musicale Doriann, Laura et Gwen.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026 le samedi à partir de 20h30. Le dimanche à partir de 15h. .
1 rue des Baraudières Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire musicavarennes@yahoo.fr
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English :
Book your weekend and enjoy the warmth and music of the Music’A Varennes concert!
L’événement Concert de Music’A Varennes Varennes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME