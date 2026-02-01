Concert de Musical Trip The Long Way Longwy
Concert de Musical Trip The Long Way Longwy samedi 28 février 2026.
Concert de Musical Trip
The Long Way 5 rue de Tivoli Longwy Meurthe-et-Moselle
Samedi 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 20:30:00
2026-02-28
Concert du groupe Musical Trip (pop, rock, blues).Adultes
The Long Way 5 rue de Tivoli Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 07 29 70 07
Concert by Musical Trip (pop, rock, blues).
