Concert de musique à l’église Saint-Joseph 20 ans du classement à l’UNESCO Église Saint-Joseph Le Havre

Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre Seine-Maritime

2025-07-15 18:30:00

2025-07-15

Un groupe, composé de deux pianistes, trois violonistes, un violon alto, un violoncelliste et une chanteuse, réalisera une composition autour de trois thématiques :

– la lumière musique classique de compositeurs comme Wolfgang Amadeus Mozart ou Franz Schubert

– la méditation répertoire plus contemporain autour de compositions de Ludovico Einaudi, Ástor Piazzolla ou Giulio Caccini

– 1957 , date édification de l’église extraits de musiques de Nat King cole ou de Vladimir Cosma

Réservation obligatoire.

Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Concert de musique à l’église Saint-Joseph 20 ans du classement à l’UNESCO

A group composed of two pianists, three violinists, an alto violinist, a cellist and a singer will create a composition based on three themes:

– « light »: classical music by composers such as Wolfgang Amadeus Mozart or Franz Schubert

– « meditation »: a more contemporary repertoire featuring compositions by Ludovico Einaudi, Ástor Piazzolla and Giulio Caccini

– « 1957 », the date the church was built: excerpts from music by Nat King Cole and Vladimir Cosma

Reservations essential.

German :

Eine Gruppe, bestehend aus zwei Pianisten, drei Violinisten, einer Viola-Violine, einem Cellisten und einer Sängerin, wird eine Komposition zu drei Themen realisieren:

– « Licht »: klassische Musik von Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart oder Franz Schubert

– « Meditation »: ein zeitgenössischeres Repertoire mit Kompositionen von Ludovico Einaudi, Ástor Piazzolla oder Giulio Caccini

– « 1957 », das Datum der Errichtung der Kirche: Auszüge aus Musik von Nat King cole oder Vladimir Cosma

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Un gruppo formato da due pianisti, tre violinisti, un violista, un violoncellista e un cantante creerà una composizione basata su tre temi:

– « luce »: musica classica di compositori quali Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert

– « meditazione »: un repertorio più contemporaneo con composizioni di Ludovico Einaudi, Ástor Piazzolla e Giulio Caccini

– « 1957 », data di costruzione della chiesa: brani di Nat King Cole e Vladimir Cosma

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Un grupo formado por dos pianistas, tres violinistas, un viola, un violonchelista y un cantante creará una composición basada en tres temas:

– « luz »: música clásica de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Franz Schubert

– « meditación »: un repertorio más contemporáneo con composiciones de Ludovico Einaudi, Ástor Piazzolla y Giulio Caccini

– « 1957 », fecha de construcción de la iglesia: extractos de música de Nat King Cole y Vladimir Cosma

Imprescindible reservar.

