CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Rue de l’Église Dracy-lès-Couches

Dracy-lès-Couches

CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE

Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Dracy-lès-Couches Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La Sestina anciennement Atelier Choral existe depuis 1984. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est une association chalonnaise, adhérant à l’U.S.M.C (l’Union des Sociétés Musicales et chorales) Elle est composée, actuellement de 35 choristes pratiquant le chant choral en amateur.

La Sestina se consacre à l’étude et à l’interprétation de la musique écrite pour choeur à capella ou avec une formation d’instruments anciens adaptés au réoertoire0.

Depuis plusieurs années, La Sestina s’est spécialisée dans l’interprétation ancienne de la fin du Moyen Age au Baroque.

Billetterie sur place. .

Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Dracy-lès-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 07 71

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English : CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE

L’événement CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Dracy-lès-Couches a été mis à jour le 2026-05-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II