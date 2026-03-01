Concert de musique ancienne, Il Ballo et Concert Rock Place de l’église Saint-Pierre-sur-Erve

Concert de musique ancienne, Il Ballo et Concert Rock

Place de l’église LE BISTROT Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Concert de Musique Ancienne à 17h et Concert de Musique Rock à 20h30

Dans le cadre du Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, l’Eglise de St Pierre-sur Erve recevra le 28 mars prochain à 17h l’ensemble The Smoky House (violon, basse de viole, chant et percussions) pour un voyage au coeur de l’âme irlandaise et de l’âme écossaise.

Ce concert sera précédé d’une visite du village proposée par le Pays d’Art et d’Histoire des Coëvrons Mayenne. Rendez-vous à 15h45 devant l’église. Réservation obligatoire.

Au Bistrot, à partir de 19h, le comité des fêtes proposera un repas pour 10 euros et offrira un concert Rock à 20h30 du groupe Bad Charm de Rouessé-Vassé.

Animation organisée par le comité des fêtes. .

Place de l’église LE BISTROT Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 13 35 29 president@cdf.saint-pierre-sur-erve.org

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English :

Early Music Concert at 5 p.m. and Rock Music Concert at 8:30 p.m

L’événement Concert de musique ancienne, Il Ballo et Concert Rock Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons