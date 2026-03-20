Concert de musique ancienne occitane

Château Verges Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 18:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Avec chant, théorbe et flûte ancienne .

Château Verges 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 26 46 les.castellins@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique ancienne occitane

L’événement Concert de musique ancienne occitane Verges a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION