CONCERT DE MUSIQUE ANCIENNE Saint-Julia samedi 6 septembre 2025.

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-06 17:00:00

Venez écouter de la musique ancienne !

A la mémoire d’Andrée Fath.

Organisé par l’association des Amis du patrimoine de Saint Julia avec l’ensemble « La Sestina ».

L’association « La Sestina », créée il y a plus de 10 ans, est née de la rencontre de musiciens désireux de partager leur goût de la musique ancienne. Vivant dans le Tarn et Garonne, il répètent à Montauban.

« La Sestina » est composée de 7 musiciens amateurs et professionnels qui se sont rencontrés à l’école de musique dela Communauté de communes des Deux-Rives à Valence-d’Agen.

L’ensemble s’est donné pour but de faire connaître des œuvres des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, de l’Italie (Monteverdi) à l’Angleterre (Purcell) en passant par la France (Lully) ou l’Allemagne (Schütz).

Au programme

Samuel Scheidt Intrada (instrumental)

Heinrich Schütz der schauet vom Himmel, SWV 292

Samuel Scheidt Gaillarde (instrumental)

Georg Philipp Telemann Sonate en Fa Twv 42 F7

Jean-Sébastien Bach Sarabande et Allemande de la suite n°2 de clavelin BWV 813 ; Choral Jesu Mein Freude BWV 227 (chant) ; Quia Fecit Mini Magna extrait du récital en Ré majeur, BWV 243

Georg Philipp Telemann Sonate pour basson en Fa mineur Twv 41 F1 (instrumental)

Samuel Scheidt Bataille (instrumental)

Heinrich Schütz Anima mea liquefacta est, SWV 263 (chant) ; Adjuro vos, filiae Hierusalem, SWV 264 (chant) 10 .

EGLISE DE SAINT-JULIA Saint-Julia 31540 Haute-Garonne Occitanie stjuliapatrimoine@gmail.com

English :

Come and listen to some early music!

German :

Kommen Sie und hören Sie sich alte Musik an!

Italiano :

Venite ad ascoltare un po’ di musica antica!

Espanol :

Venga a escuchar música antigua

