Concert de musique anglaise Sainte-Croix-en-Plaine

Dans le cadre des Noëlies 2025, un concert de musique anglaise est proposé par l’ensemble vocal du Pays de Thann et le jeune choeur du Conservatoire de Mulhouse.

1 place de l’église Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est

English :

As part of Noëlies 2025, a concert of English music is presented by the Ensemble Vocal du Pays de Thann and the Young Choir of the Mulhouse Conservatoire.

German :

Im Rahmen der Noëlies 2025 findet ein Konzert mit englischer Musik statt, das vom Vokalensemble des Pays de Thann und dem jungen Chor des Konservatoriums von Mulhouse veranstaltet wird.

Italiano :

Nell’ambito del Natale 2025, un concerto di musica inglese sarà eseguito dal Pays de Thann Vocal Ensemble e dal Mulhouse Conservatoire Young Choir.

Espanol :

En el marco de la Navidad 2025, se celebrará un concierto de música inglesa a cargo del Conjunto Vocal del País de Thann y el Joven Coro del Conservatorio de Mulhouse.

