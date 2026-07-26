Informations pratiques

Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre Église Saint-Pierre Chevaigné Samedi 19 septembre, 20h30

À la rencontre de nos passés et de nos histoires, dans un lieu chargé d’années, idéal pour faire résonner la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T21:30:00.000+02:00

1



Église Saint-Pierre place de l’église, 35250 Chevaigné Chevaigné



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

