AGENDA · Chevaigné
Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre Église Saint-Pierre Chevaigné
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Chevaigné
Informations pratiques
Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre Église Saint-Pierre Chevaigné Samedi 19 septembre, 20h30
À la rencontre de nos passés et de nos histoires, dans un lieu chargé d’années, idéal pour faire résonner la musique.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T21:30:00.000+02:00
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Église Saint-Pierre place de l’église, 35250 Chevaigné Chevaigné