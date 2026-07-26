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Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre Église Saint-Pierre Chevaigné

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Chevaigné

Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre Église Saint-Pierre Chevaigné

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre
Adresse
place de l'église, 35250 Chevaigné
Ville
Chevaigné

Concert de Musique Baroque à l’église Saint Pierre Église Saint-Pierre Chevaigné Samedi 19 septembre, 20h30

À la rencontre de nos passés et de nos histoires, dans un lieu chargé d’années, idéal pour faire résonner la musique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T21:30:00.000+02:00

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Église Saint-Pierre place de l’église, 35250 Chevaigné Chevaigné


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