Concert de musique baroque, Amilly

Concert de musique baroque

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-18 18:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

L’ensemble démontre avec brio les infinies métamorphoses de Bach (Bach Reimagined), en élaborant d’audacieuses transcriptions qui font sonner la musique du compositeur d’une manière totalement nouvelle. .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 81 96

English :

Concert of baroque music

