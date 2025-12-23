Concert de musique baroque, Amilly

Concert de musique baroque, Amilly dimanche 18 janvier 2026.

Place de l’Église Amilly Loiret

L’ensemble démontre avec brio les infinies métamorphoses de Bach (Bach Reimagined), en élaborant d’audacieuses transcriptions qui font sonner la musique du compositeur d’une manière totalement nouvelle.   .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 81 96 

English :

Concert of baroque music

L’événement Concert de musique baroque Amilly a été mis à jour le 2025-12-23 par OT MONTARGIS