CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE Usclas-du-Bosc
samedi 29 août 2026 · Usclas-du-Bosc
Informations pratiques
Usclas-du-Bosc
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE
Place de l’Église Usclas-du-Bosc Hérault
Tarif : 2 – 2 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Concert de chant baroque et viole de gambe
Albertin VENTADOUR à la viole de gambe et au chant haute-contre / Kim WAAG flûte baroque et chant alto / Anette CYRAN chant mezzo-soprane avec des oeuvres de PURCELL, BACH, VIVALDI, HUME… .
Place de l’Église Usclas-du-Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 58 74 72 anette.cyran@me.com
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English : CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE
Baroque vocal and viola da gamba concert
L’événement CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE Usclas-du-Bosc a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC