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AGENDA · Usclas-du-Bosc

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE Usclas-du-Bosc

samedi 29 août 2026 · Usclas-du-Bosc

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Place de l'Église
Ville
34700 Usclas-du-Bosc
Département
Hérault
Tarif
2 2 30

Usclas-du-Bosc

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE

Place de l’Église Usclas-du-Bosc Hérault

Tarif : 2 – 2 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Concert de chant baroque et viole de gambe
Albertin VENTADOUR à la viole de gambe et au chant haute-contre / Kim WAAG flûte baroque et chant alto / Anette CYRAN chant mezzo-soprane avec des oeuvres de PURCELL, BACH, VIVALDI, HUME…   .

Place de l’Église Usclas-du-Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 6 42 58 74 72  anette.cyran@me.com

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English : CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE

Baroque vocal and viola da gamba concert

L’événement CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE AVEC CHANT, FLÛTE ET VIOLE DE GAMBE Usclas-du-Bosc a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC