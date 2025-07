Concert de musique baroque Clères

Concert de musique baroque Clères dimanche 10 août 2025.

Concert de musique baroque

27 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Début : 2025-08-10 17:30:00

Concert de musique baroque par l’ensemble des Imaginaires, avec Hélène Cousin (flûtes), Aymeric Courilleau (violoncelle baroque) et Pierre Boudeville (clavecin)

On pourra y entendre des pièces de Corelli, Marcello, Blavet, Couperin, Geminiani, Dieupart, Vivaldi.

27 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie

English : Concert de musique baroque

Concert of baroque music by the ensemble des Imaginaires, with Hélène Cousin (flutes), Aymeric Courilleau (baroque cello) and Pierre Boudeville (harpsichord)

Works by Corelli, Marcello, Blavet, Couperin, Geminiani, Dieupart and Vivaldi.

German :

Barockmusikkonzert des Ensemble des Imaginaires, mit Hélène Cousin (Flöten), Aymeric Courilleau (Barockcello) und Pierre Boudeville (Cembalo)

Es werden Stücke von Corelli, Marcello, Blavet, Couperin, Geminiani, Dieupart und Vivaldi zu hören sein.

Italiano :

Concerto di musica barocca dell’ensemble des Imaginaires, con Hélène Cousin (flauti), Aymeric Courilleau (violoncello barocco) e Pierre Boudeville (clavicembalo)

Il concerto proporrà opere di Corelli, Marcello, Blavet, Couperin, Geminiani, Dieupart e Vivaldi.

Espanol :

Concierto de música barroca a cargo del conjunto des Imaginaires, con Hélène Cousin (flautas), Aymeric Courilleau (violonchelo barroco) y Pierre Boudeville (clave)

El concierto incluirá obras de Corelli, Marcello, Blavet, Couperin, Geminiani, Dieupart y Vivaldi.

