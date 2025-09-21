Concert de musique Baroque du trio « Il Nuevo Concerto » Château de Loyat Loyat
Concert de musique Baroque du trio « Il Nuevo Concerto » Château de Loyat Loyat dimanche 21 septembre 2025.
Concert de musique Baroque du trio « Il Nuevo Concerto » Dimanche 21 septembre, 18h00 Château de Loyat Morbihan
Réservation en ligne obligatoire. Libre participation sur place.
Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00
Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00
L’Europe baroque en musique
Delphine Leroy : flûte traversière baroque
Marion Middenway : viole de gambe & violoncelle
Pascal Dubreuil : clavecin
Oeuvres de :
JS. Bach, J. M. Leclair, G. Ph. Telemann, M. de la Barre, J. Morel
Voyage musical au château de Loyat
Un événement « Coup de cœur 2025 » de la Région Bretagne
Château de Loyat route d'Helléan, 56800, Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne https://www.chateau-loyat.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091413
