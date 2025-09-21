Concert de musique Baroque du trio « Il Nuevo Concerto » Château de Loyat Loyat

Réservation en ligne obligatoire. Libre participation sur place.

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

L’Europe baroque en musique

Delphine Leroy : flûte traversière baroque

Marion Middenway : viole de gambe & violoncelle

Pascal Dubreuil : clavecin

Oeuvres de :

JS. Bach, J. M. Leclair, G. Ph. Telemann, M. de la Barre, J. Morel

Voyage musical au château de Loyat

Un événement « Coup de cœur 2025 » de la Région Bretagne

Château de Loyat route d'Helléan, 56800, Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne

