Concert de musique Baroque Eglise de la Capelle Saint-Martin Luc-la-Primaube

Concert de musique Baroque Samedi 20 septembre, 20h30 Eglise de la Capelle Saint-Martin Aveyron

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Ensemble Parchemins – Voyage musical du XVIIᵉ siècle

Le duo Ensemble Parchemins, avec Nathalie Ferron (chant et percussions) et Mateo Cremades (guitare baroque et chant), vous propose un voyage musical unique.

Leur répertoire explore les chansons françaises et italiennes du début du XVIIᵉ siècle, à la croisée des musiques populaires et des pièces savantes.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez partager un moment de poésie et de convivialité, accessible à tous.

Eglise de la Capelle Saint-Martin Place du Bourg, luc-la-primaube Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565713420 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@luc-la-primaube.fr »}]

Plongez dans la beauté du Moyen Age avec le duo Ensemble Parchemins à l’église de la Capelle Saint-Martin.

