Concert de musique baroque L’ensemble L’Eschéquier Plozévet Plouhinec
Concert de musique baroque L’ensemble L’Eschéquier Plozévet Plouhinec dimanche 28 septembre 2025.
Concert de musique baroque L’ensemble L’Eschéquier
Plozévet Eglise Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Tarif 15€, réduit 10€, gratuit moins 18 ans .
Plozévet Eglise Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 809 10 29 10
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de musique baroque L’ensemble L’Eschéquier Plouhinec a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz