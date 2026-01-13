Concert de musique baroque Les Nocturnes du Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant

Concert de musique baroque Les Nocturnes du Manoir du Stang

Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le Manoir du Stang accueillera le troisième concert d’une série intitulée “Les Nocturnes du Stang”.

Concert de C. Didhoum (violon baroque), L.A. Colombier (clavecin) Corelli, Bach, Torelli, Vivaldi, Pisendel…

Ce concert est organisé par l’association Il était une fois au Stang, en partenariat avec l’association Concerts d’Armor. .

