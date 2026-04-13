Concert de musique baroque – Musique au Musée, Musée des Augustins, Hazebrouck
Concert de musique baroque – Musique au Musée, Musée des Augustins, Hazebrouck dimanche 19 avril 2026.
Concert de musique baroque – Musique au Musée Dimanche 19 avril, 15h30 Musée des Augustins Nord
Dès 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T15:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T15:30:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00
Concerts en roues libres c’est un collectif de musiciens professionnels qui se déplacent en vélo.
Ces musiciens proposent des concerts de musiques baroques et classiques, soit thématiques, soit en forme de pot pourri à tiroirs, permettant de varier les programmes à chaque concert.
Soucieux d’authenticité, ils s’inspirent des pratiques des musiciens d’époque, en recréant un jeu et un son à l’image des artistes contemporains de Stradivarius.
INFOS PRATIQUES
Dimanche 19 avril à 15h30
Dès 6 ans || Gratuit
Infos et résa : musee@ville-hazebrouck.fr / 03 28 43 44 46
Musée des Augustins 5 Rue des Augustins, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-hazebrouck.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 46 »}] [{« link »: « mailto:musee@ville-hazebrouck.fr »}]
Concert de musique baroque au sein du musée des Augustins
Concerts en roues libres
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