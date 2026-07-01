Concert de musique baroque par l’Ensemble Corrrespondances et balade à vélo Deux-Jumeaux

Informations pratiques

Deux-Jumeaux

Concert de musique baroque par l’Ensemble Corrrespondances et balade à vélo

Ancienne Abbaye Deux-Jumeaux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Concert de musique baroque par l’Ensemble Corrrespondances et balade à vélo à Deux-Jumeaux.

L’ADTLB et la commune de Deux-Jumeaux sont heureuses de vous convier à un concert de l’Ensemble Correspondances, dans le cadre de sa tournée L’Échappée musicale normande.

En résidence au Théâtre de Caen depuis 2016, l’ensemble de musique ancienne Correspondances fait revivre avec passion les chefs-d’œuvre du 17ème siècle. Il invente à l’été 2020, une saison artistique inédite avec un parcours à travers les pays normands, en musique et à vélo, où mobilité douce rime avec convivialité et curiosité.

Sous la direction de l’organiste et claveciniste Sébastien DAUCÉ, onze musiciens de l’ensemble Correspondances embarqueront à vélo et feront résonner leur répertoire de prédilection au sein des monuments du patrimoine régional. A l’invitation de l’ADTLB, ils feront halte dans la magnifique ancienne abbaye de Deux-Jumeaux.

Au programme cette année, Une couronne de roses , motets de Marc-Antoine Charpentier pour le Rosaire.

Correspondances est lauréat 2024 du Prix Liliane Bettencourt pour le chant choral décerné par la Fondation Bettencourt Schueller, en partenariat avec l’Académie des beaux-arts.

Concert soutenu par l’ODIA et Isigny Omaha Intercom.

A 17h30, à l’issue du concert, l’ensemble Correspondances invite le public à une balade à vélo d’environ 10 km au départ de l’ancienne abbaye de Deux-Jumeaux.

Grâce au vélo, artistes, spectateurs et habitants se retrouvent côte à côte pour partager ensemble un temps de voyage et de découvertes à travers les paysages normands pour célébrer la rencontre entre patrimoine, nature et musique baroque. .

Ancienne Abbaye Deux-Jumeaux 14230 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Concert de musique baroque par l’Ensemble Corrrespondances et balade à vélo

A baroque music concert by the Ensemble Corrrespondances and a cycle ride in Deux-Jumeaux.

L’événement Concert de musique baroque par l’Ensemble Corrrespondances et balade à vélo Deux-Jumeaux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Isigny-Omaha