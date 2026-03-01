Concert de musique baroque Plaisirs Baroques Saint-Paulien
Concert de musique baroque Plaisirs Baroques Saint-Paulien vendredi 27 mars 2026.
Concert de musique baroque Plaisirs Baroques
Collégiale Saint-Georges Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Plongez dans l’univers de la musique baroque avec le Quintet de Frescobaldi à Monteverdi, en passant par Bach et Couperin. Un concert raffiné dans le cadre exceptionnel de la collégiale Saint-Georges de Saint-Paulien. Réservations sur Hello Asso.
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Collégiale Saint-Georges Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 30 15 35 denis.four@wanadoo.fr
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English :
Dive into the world of Baroque music with the Quintet, from Frescobaldi to Monteverdi, via Bach and Couperin. A refined concert in the exceptional setting of Saint-Paulien’s Collegiale Saint-Georges. Reservations on Hello Asso.
L’événement Concert de musique baroque Plaisirs Baroques Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay