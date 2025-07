CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE Sérignan

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE Sérignan jeudi 28 août 2025.

Place Saint-Guillaume Courtet Sérignan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Plongez dans la beauté de la musique baroque avec l’Ensemble Mondonville ! Mondonville, Bach, Telemann, Salomon, Pergolèse et Foncès vous invitent à un voyage musical lumineux.

L’Ensemble Mondonville vous convie à un moment unique dédié à la splendeur de la musique baroque. De la grâce de Mondonville et Raybaud à la profondeur de Bach et Telemann, du lyrisme de Salomon et Pergolèse à l’éclat du Gloria de Foncès, un programme riche en émotions vous attend pour célébrer la beauté intemporelle de ce répertoire. .

Place Saint-Guillaume Courtet Sérignan 34410 Hérault Occitanie ensemblemondonville@gmail.com

English :

Immerse yourself in the beauty of Baroque music with the Mondonville Ensemble! Mondonville, Bach, Telemann, Salomon, Pergolèse and Foncès invite you on a luminous musical journey.

German :

Tauchen Sie mit dem Ensemble Mondonville? in die Schönheit der Barockmusik ein! Mondonville, Bach, Telemann, Salomon, Pergolesi und Foncès laden Sie zu einer leuchtenden musikalischen Reise ein.

Italiano :

Immergetevi nella bellezza della musica barocca con l’Ensemble Mondonville! Mondonville, Bach, Telemann, Salomon, Pergolèse e Foncès vi invitano a un luminoso viaggio musicale.

Espanol :

Sumérjase en la belleza de la música barroca con el Ensemble Mondonville Mondonville, Bach, Telemann, Salomon, Pergolèse y Foncès le invitan a un luminoso viaje musical.

