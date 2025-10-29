Concert de musique brésilienne Musée Semur-en-Auxois

Concert de musique brésilienne

Musée Semur-en-Auxois mercredi 29 octobre 2025.

Concert de musique brésilienne

Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29

Pour fêter la fin du mois d’octobre, venez vivre une immersion dans le monde de la musique brésilienne !

Silvério Pontes, compositeur et trompettiste consacré, d’une œuvre plongée dans l’univers du choro (genre traditionnel de la musique brésilienne)

Antonio Guerra, compositeur, pianiste et accordéoniste, est un musicien des nouvelles générations, ouvert aux rythmes brésiliens traditionnels et aux plus diverses références musicales. .

Musée 3 Rue Jean Jacques Collenot Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 24 25 musee.semur.accueil@ville-semur-en-auxois.fr

