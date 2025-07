Concert de musique bretonne Fest Noz avec Kurunaj l’entrepote Plomodiern

Concert de musique bretonne Fest Noz avec Kurunaj l’entrepote Plomodiern vendredi 15 août 2025.

Concert de musique bretonne Fest Noz avec Kurunaj

l’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 21:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

On reste dans l’ambiance du Festival du Menez-Hom … Amateurs de musique et de danse Bretonne venez faire trembler le parquet avec Kurunaj ( coup de foudre, en breton) groupe emblématique de Fest-Noz et concert. Des compositions inspirées du répertoire traditionnel Brasparts, Gallo, Vannetais, Montagne… Les 4 compères sont tous issus du bagad Kemper ou des Eostiged ar Stangala .

l’entrepote 6 Rue de la Presqu’Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de musique bretonne Fest Noz avec Kurunaj Plomodiern a été mis à jour le 2025-07-22 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE