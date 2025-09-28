CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE Sucé-sur-Erdre
CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE Sucé-sur-Erdre dimanche 28 septembre 2025.
CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE
Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Ballades irlandaises à l’église
Entrée et participation libre au profit des Enfants de la Grande Ile .
Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 78 13 assoegi@hotmail.fr
English :
Irish ballads in church
German :
Irische Balladen in der Kirche
Italiano :
Ballate irlandesi in chiesa
Espanol :
Baladas irlandesas en la iglesia
L’événement CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-09-18 par Point d’accueil Sucé sur Erdre