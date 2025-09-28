CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE Sucé-sur-Erdre

CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE

Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Ballades irlandaises à l’église

Entrée et participation libre au profit des Enfants de la Grande Ile .

Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 78 13 assoegi@hotmail.fr

English :

Irish ballads in church

German :

Irische Balladen in der Kirche

Italiano :

Ballate irlandesi in chiesa

Espanol :

Baladas irlandesas en la iglesia

