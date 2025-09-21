Concert de musique chorale pour 5 chanteurs, flûte, viole de gambe et orgue Église Jouy-sur-Eure
Concert de musique chorale pour 5 chanteurs, flûte, viole de gambe et orgue Église Jouy-sur-Eure dimanche 21 septembre 2025.
Concert de musique chorale pour 5 chanteurs, flûte, viole de gambe et orgue Dimanche 21 septembre, 16h00 Église Eure
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Musique chorale de la Renaissance à nos jours.
Église 30 Rue des Vignes de la Ruelle, 27120 Jouy-sur-Eure, France Jouy-sur-Eure 27120 Eure Normandie
Musique chorale de la Renaissance à nos jours.
InFine