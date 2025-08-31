Concert de musique classique à Laon « Bons baisers des Flandres » Laon

Concert de musique classique à Laon « Bons baisers des Flandres » Laon dimanche 31 août 2025.

Concert de musique classique à Laon « Bons baisers des Flandres »

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 17:00:00

fin : 2025-08-31 18:30:00

Date(s) :

2025-08-31

Du clavecin à Saint-Martin…

Le concert traditionnel de fin d’été dans le cloître de l’église Saint-Martin, cette fois-ci en compagnie du claveciniste Jean-Luc Ho qui nous proposera un voyage dans les Flandres alors espagnoles…

RV cloître de l’abbaye Saint-Martin à 17h ! (durée 1h30) 0 .

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 60 09 adama@aisne.com

English :

Harpsichord at Saint-Martin…

German :

Cembalo in Saint-Martin

Italiano :

Clavicembalo a Saint-Martin…

Espanol :

Clavicémbalo en Saint-Martin…

L’événement Concert de musique classique à Laon « Bons baisers des Flandres » Laon a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon