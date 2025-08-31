Concert de musique classique à Laon « Bons baisers des Flandres » Laon
Concert de musique classique à Laon « Bons baisers des Flandres » Laon dimanche 31 août 2025.
Concert de musique classique à Laon « Bons baisers des Flandres »
Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne
Gratuit
Début : 2025-08-31 17:00:00
fin : 2025-08-31 18:30:00
2025-08-31
Du clavecin à Saint-Martin…
Le concert traditionnel de fin d’été dans le cloître de l’église Saint-Martin, cette fois-ci en compagnie du claveciniste Jean-Luc Ho qui nous proposera un voyage dans les Flandres alors espagnoles…
RV cloître de l’abbaye Saint-Martin à 17h ! (durée 1h30) 0 .
English :
Harpsichord at Saint-Martin…
German :
Cembalo in Saint-Martin
Italiano :
Clavicembalo a Saint-Martin…
Espanol :
Clavicémbalo en Saint-Martin…
