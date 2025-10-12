Concert de musique classique à l’église St Romain de Blaye Rue Saint-Romain Blaye

Concert de musique classique à l’église St Romain de Blaye Rue Saint-Romain Blaye dimanche 12 octobre 2025.

Concert de musique classique à l’église St Romain de Blaye

Rue Saint-Romain Eglise Saint-Romain Blaye Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

L’Association de la Sauvegarde de l’Eglise St Romain de Blaye organise un concert de musique classique au profit de ce patrimoine bâti exceptionnel.

Le dimanche 12 octobre à 17h, venez vous régaler en écoutant des morceaux de musique classique (Mozart, Debussy, Fauré, Edgar) joués par l’orgue et le quatuor de clarinette de l’Harmonie de Cars et Blaye et chantés par la chorale. Et vous ferez une bonne action en participant à l’entretien et la rénovation de l’église Saint-Romain ! .

Rue Saint-Romain Eglise Saint-Romain Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

English : Concert de musique classique à l’église St Romain de Blaye

German : Concert de musique classique à l’église St Romain de Blaye

Italiano :

Espanol : Concert de musique classique à l’église St Romain de Blaye

L’événement Concert de musique classique à l’église St Romain de Blaye Blaye a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Blaye