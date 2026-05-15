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Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls

Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls

Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Concert à Notre Dame des Champs

Ville : 12720 Mostuéjouls

Département : Aveyron

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Mostuéjouls

Concert de musique classique à Notre Dame des Champs

Concert à Notre Dame des Champs Mostuéjouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert de musique classique
Eglise Notre Dame des Champs de Mostuéjouls
Jeudi 23 juillet à 20h30
Au programme Cosima Guelfucci pianiste et Jean Baptiste Poirier altiste joueront des oeuvres de Piazzola, Brahms, Tchaïkovski, Dvorak
Participation libre
Organisé par l’association de Défense du Patrimoine de la Commune de Mostuéjouls.   .

Concert à Notre Dame des Champs Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie   jpgarlenq@yahoo.fr

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English :

L’événement Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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