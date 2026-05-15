Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls
Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls jeudi 23 juillet 2026.
Mostuéjouls
Concert de musique classique à Notre Dame des Champs
Concert à Notre Dame des Champs Mostuéjouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert de musique classique
Eglise Notre Dame des Champs de Mostuéjouls
Jeudi 23 juillet à 20h30
Au programme Cosima Guelfucci pianiste et Jean Baptiste Poirier altiste joueront des oeuvres de Piazzola, Brahms, Tchaïkovski, Dvorak
Participation libre
Organisé par l’association de Défense du Patrimoine de la Commune de Mostuéjouls. .
Concert à Notre Dame des Champs Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie jpgarlenq@yahoo.fr
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L’événement Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)