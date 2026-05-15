Mostuéjouls

Concert de musique classique à Notre Dame des Champs

Concert à Notre Dame des Champs Mostuéjouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert de musique classique

Eglise Notre Dame des Champs de Mostuéjouls

Jeudi 23 juillet à 20h30

Au programme Cosima Guelfucci pianiste et Jean Baptiste Poirier altiste joueront des oeuvres de Piazzola, Brahms, Tchaïkovski, Dvorak

Participation libre

Organisé par l’association de Défense du Patrimoine de la Commune de Mostuéjouls. .

Concert à Notre Dame des Champs Mostuéjouls 12720 Aveyron Occitanie jpgarlenq@yahoo.fr

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English :

L’événement Concert de musique classique à Notre Dame des Champs Mostuéjouls a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)