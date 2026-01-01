Concert de musique classique Place de l’Église Callac

Concert de musique classique

Place de l’Église Eglise Saint-Laurent Callac Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

La chorale du Tertre de Chatelaudren et la chorale Plena Voce de Plérin, accompagnées par un orchestre de 18 musiciens, d’un chef d’orchestre et de 4 solistes, soit une centaine de personnes donneront le 25 janvier à 16 h à l’église Saint-Laurent de Callac la messe du couronnement de Mozart e Illuminare d’Ellaine Hagenberg, une compositrice américaine. A la direction orchestre & chœurs, Gilles le Brazidec. .

Place de l’Église Eglise Saint-Laurent Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 16 39 92

