Concert de musique classique Château St Foy d’Anthé Anthé 3 juillet 2025 21:00

Lot-et-Garonne

Concert de musique classique Château St Foy d’Anthé Château St Foy d’Anthé Anthé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 21:00:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Duo de guitares agua e vinho Régis Daniel et Pierre Millan Trescases.

Réservation recommandée.

Duo de guitares agua e vinho Régis Daniel et Pierre Millan Trescases.

De l’eau, ce duo a bien la fraicheur et le vin, l’ivresse,…

Deux guitaristes animés de la même passion pour leur instrument et pour la musique…. La diversité de leur répertoire en témoigne qui revisite aussi bien un air religieux du folklore catalan qu’il rend hommage aux compositeurs plus illustres tels que Jean Philippe Rameau ou encore des compositions originales. En concert, le public est touché par leur complicité.

Réservation recommandée. .

Château St Foy d’Anthé

Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 93 38 40

English : Concert de musique classique Château St Foy d’Anthé

Agua e vinho » guitar duo Régis Daniel and Pierre Millan Trescases.

Reservations recommended.

German :

Gitarrenduo « agua e vinho » Régis Daniel und Pierre Millan Trescases.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Duo chitarristico « Agua e vinho »: Régis Daniel e Pierre Millan Trescases.

Prenotazione consigliata.

Espanol :

Dúo de guitarras « Agua e vinho »: Régis Daniel y Pierre Millan Trescases.

Se recomienda reservar.

L’événement Concert de musique classique Château St Foy d’Anthé Anthé a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Fumel Vallée du Lot