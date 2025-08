Concert de musique classique Saint-Germain de Confolens Confolens

Concert de musique classique Saint-Germain de Confolens Confolens dimanche 10 août 2025.

Concert de musique classique

Saint-Germain de Confolens Eglise Saint Vincent Confolens Charente

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Concert de musique classique organisé par l’Association AVECC au profit de la restauration du patrimoine. Participation libre.

Dirigé par Martin Bainbridge, violoniste et ses prestigieux musiciens britanniques.

Saint-Germain de Confolens Eglise Saint Vincent Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 01 30 60

English :

Classical music concert organized by the AVECC Association in aid of heritage restoration. Free admission.

Conducted by violinist Martin Bainbridge and his prestigious British musicians.

German :

Klassisches Musikkonzert, das von der Vereinigung AVECC zugunsten der Restaurierung des Kulturerbes organisiert wird. Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Geleitet von Martin Bainbridge, Violinist, und seinen renommierten britischen Musikern.

Italiano :

Concerto di musica classica organizzato dall’Associazione AVECC a favore del restauro del patrimonio culturale. Ingresso libero.

Diretto dal violinista Martin Bainbridge e dai suoi prestigiosi musicisti britannici.

Espanol :

Concierto de música clásica organizado por la Asociación AVECC en beneficio de la restauración del patrimonio. Entrada gratuita.

Dirigido por el violinista Martin Bainbridge y sus prestigiosos músicos británicos.

