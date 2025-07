Concert de musique classique Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon

Concert de musique classique Place du Marchédial Craponne-sur-Arzon samedi 23 août 2025.

Concert de musique classique

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Laissez-vous emporter par un récital d’exception mêlant voix et instruments, entièrement consacré à deux géants de la musique française Claude Debussy et Maurice Ravel.

Place du Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 20 03

English :

Let yourself be carried away by an exceptional recital, combining voice and instruments, entirely devoted to two giants of French music: Claude Debussy and Maurice Ravel.

German :

Lassen Sie sich von einem außergewöhnlichen Recital mit Stimmen und Instrumenten mitreißen, das ganz den beiden Giganten der französischen Musik gewidmet ist: Claude Debussy und Maurice Ravel.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da un recital eccezionale che unisce voce e strumenti, interamente dedicato a due giganti della musica francese: Claude Debussy e Maurice Ravel.

Espanol :

Déjese llevar por un recital excepcional que combina voz e instrumentos, dedicado íntegramente a dos gigantes de la música francesa: Claude Debussy y Maurice Ravel.

